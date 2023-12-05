05 Декабря 2023
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Фото: kinopoisk.ru

Это просто фильм. Депутат Госдумы считает, что сериал о группировках 80-ых не сделает из молодежи бандитов

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов высказался о том, что сериал "Слово пацана" пропагандирует опасный образ жизни среди молодежи. Подискутировать на эту тему парламентарий решил после того, как его коллега Нина Останина обратилась в СКР с просьбой проверить кинокартину о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х на предмет пропаганды.

"Если следовать логике: "юноша посмотрел на ТВ драку и сам пошел драться", то у нас в онлайн кинотеатрах запрещать надо половину контента. Особенно фильмы про маньяков. А то ведь дети посмотрят и последуют примеру. Бред же", - написал депутат.

По его словам, кровь, смерть, бессмысленное насилие, сломанные судьбы и нищета не вдохновят подрастающее поколение, а скорее наоборот - покажут, как делать не нужно. Доказательство тому сын Иванова, который после просмотра заявил: "Снято классно, но повторять – ни за что". Более того, по словам депутата, он сам вырос в суровые годы на Уралмаше и, пусть и не в такой концентрации, но знаком с картиной, творящейся в сериале. Несмотря на это, как он, так и его знакомые и друзья выросли нормальными и адекватными людьми, реализовавшими себя в жизни. А кто-то даже отправился на СВО защищать Родину.

По его словам, наиболее эффективная пропагандой опасного образа жизни среди подростков - это равнодушное и безответственное отношение их родителей, а также отсутствие спортивного и культурного досуга и новых крутых телегероев, на которых они могли бы равняться. Однако за хобби сейчас переживать не приходится - у молодежи множество возможностей реализовать себя, единственным стоп-рычагом на этом пути являются родители.

"С детским досугом в России сейчас хорошо. Масса возможностей в спорте, науке, волонтерской деятельности. Было бы желание становиться умнее, сильнее и лучше. Где это желание воспитывается? Правильно, в семье. С самого рождения. А не сериалами", - отметил депутат.

В противовес Иванов спросил у Нины Останиной, почему в 80-е, когда она заведовала политпросвещением и была в КПСС, подростковая преступность расцветала. И происходило это в то время, когда не было никаких онлайн кинотеатров и интернета.

"Запрещая, мы делаем это еще более популярным среди подростков. Как победить? Создать новое, доброе и светлое, но такое же зрелищное. Не отвлекая при этом Следственный Комитет от действительно важных дел", - заключил парламентарий.

Теги: Госдума, Иванов, Останина, Слова пацана, сериал, пропаганда


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