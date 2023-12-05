05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Реконструкция аэропорта Нижневартовска отложена из-за санкций

Скорректированы планы по реконструкции аэропорта Нижневартовска, второго по пассажиропотоку аэропорта Ханты-Мансийского автономного округа. Ожидается, что она пройдет с 2026 по 2029 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры.

Причиной переноса сроков реконструкции стали западные санкции. В связи с рисками инвестор провел корректировку графика реализации проекта: изменен срок сдачи в эксплуатацию объекта на 2029 год

"Заключен инвестпроект по реконструкции аэровокзального комплекса в Нижневартовске, его реконструкция теперь начнется в 2026 году. Планируется провести обновление здания аэровокзала и создать телескопические трапы и крытые переходы, чтобы жителям при возвращении из других городов, где более теплая погода, не приходилось переобуваться и менять одежду при выходе из самолета".

Ранее власти Югры сообщали, что реконструкция аэропорта Нижневартовска пройдет с 2023 по 2026 годы.

В ходе нее модернизируют терминалы внутренних и международных воздушных линий. Ожидается, что это позволит обеспечить дальнейшую бесперебойную работу аэропорта, увеличить его пассажиропоток и ускорить дальнейшее развитие.

Теги: реконструкция, аэропорт Нижневартовска, санкции


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