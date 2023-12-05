05 Декабря 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ФАС возбудила дело против Сберабанка из-за навязывания услуг страхования ипотеки

ФАС России возбудила дело в отношении Сбербанка и его дочерней страховой компании "Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование)". В их действиях при страховании ипотеки выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения, сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС поступили обращения россиян о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс". В этот пакет входит предложение по предоставлению скидки в размере 1% на процентную ставку по договору ипотеки со Сбербанком.

В ФАС пришли к выводу, что предложение Сбербанка и его страховой компании получить кредит на более выгодных условиях только при условии приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и клиентов.

Ранее свердловское УФАС признало рекламу "Альфа-банка" и "Билайн" ненадлежащей. В управление обратился абонент "Билайн" (ПАО "ВымпелКом") с жалобой на получение на его телефонный номер рекламы "Альфа-банка". При этом клиентом банка уралец не был. Суды первой и апелляционной инстанции подтвердили законность решения и постановления в отношении "ВымпелКом", а Арбитражный суд Москвы признал назначенный "Альфа-банку" штраф законным и обоснованным.

Теги: фас, сбербанк, страхование ипотеки


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