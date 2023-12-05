05 Декабря 2023
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Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Не для протокола&quot; / t.me/ndp96

Прорыв найден! Глава Первоуральска выехал на место аварии водопровода

Спустя четыре дня, наконец было найдено место прорыва водопровода, из-за которого жители Первоуральска уже несколько суток живут без воды. Об этом заявил глава города Игорь Кабец, видео с которым на месте аварии опубликовал Telegram-канал "Не для протокола", якобы связанный с администрацией губернатора.
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"Место определено. На Нижнесергинском водоводе в районе реки Тиг сейчас произведена полная остановка водозабора со скважин Нижнесергинского района. Сейчас происходит сброс воды с системы, подходит техника, дополнительно привлекли еще два экскаватора. Будем отводить воду. Четыре мотопомпы, сейчас их настраивают в работу – будем откачивать воду. После этого будут произведены ремонтные работы", – заявил Кабац.

По его словам, аварию ликвидируют за ночь, после чему утром систему начнут наполнять водой.

Интересно, что место прорыва нашли почти сразу после того, как жители Первоуральска пожаловались на "водный Кабец" губернатору Евгению Куйвашеву, проводившему "прямую линию". Глава региона в прямом эфире пообещал в скором времени лично приехать в город для проведения совещания по проблемам водоснабжения.

Однако, что еще более интересно, так это то, что, по всей видимости, никто все эти четыре дня никаких работ на трубопроводе не проводил. Сам Кабец вечером 4 декабря заявил в своих соцсетях, что водопровод уже заполняется водой и происходит опрессовка. Вероятно, речь шла о другой трубе на Нижнесергинском водоводе.

Это не единственная несостыковка. Все четыре дня каждая из якобы задействованных в ремонте сторон сообщало свою информацию. Мэрия в субботу сообщила о плановых работах на водопроводе, в то время как местный Водоканал - о дефекте водопровода. Одновременно со вчерашними обнадеживающими заверениями главы Первоуральска, в нижнесергинские паблики напротив был брошен клич с просьбой помочь найти утечку воды.

Накануне одна из жительниц города записала видеообращение к президенту, где пригрозила, что если проблема не будет решена, на предстоящих выборах Первоуральск не будет голосовать за Путина.

Теги: Первоуральск, вода, Кабец


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