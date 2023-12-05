В Госдуме предложили сузить понятие "соотечественник"

Зампредседателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект, который уточняет понятие "соотечественник", фигурирующее в законе "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом". Он считает, что не следует автоматически причислять к соотечественникам всех проживающих в СНГ.

Матвеев согласен с патриархом Кириллом, что миграция представляет серьезный внешний вызов российской культуре, а ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для Русского мира и для России. Массовый приток мигрантов, не владеющих даже русским языком, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны.

Депутат подчеркивает, что не может быть двух отечеств. Но у титульных национальностей зарубежных государств (узбеков, таджиков и др.) историческая родина и территория основного расселения совпадает с их государствами. И они не должны считаться соотечественниками.

Поправки предлагают уточнить, что соотечественниками являются лица, относящиеся к национальностям Российской Федерации и не имеющим за ее пределами своих национальных государств (за исключением белорусов и украинцев как части триединого с русскими народа).