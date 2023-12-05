Мария Львова-Белова открыла в Тюмени центр "Открой мне мир" для детей с ментальными и иными нарушениями

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сегодня работает в Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области, рабочая поездка Марии Львовой-Беловой началась со знакомства с деятельностью регионального центра "Семья".

Вместе с вице-губернатором Тюменской области Ольгой Кузнечевских уполномоченный при президенте России по правам ребенка оценила, как в регионе налажен механизм оказания помощи детям-сиротам, а также родным и близким участников специальной военной операции.

Кроме того, сегодня Мария Львова-Белова вместе с мальчиком Артемом и Ольгой Кузнечевских открыли центр дневной занятости "Открой мне мир" для детей с ментальными и иными нарушениями.

Он будет работать на базе отделения Тюменской области "Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов".

Омбудсмен отметила, что такие пилотные центры планируется до конца года открыть в семи регионах России. Тюмень стала третьим регионом. По словам Марии Львовой-Беловой, благодаря таким организациям мамы могут отдохнуть, у родителей появятся новые ресурсы и возможности для воспитания особенных детей.