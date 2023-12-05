В МИД РФ заявили о провале политики Запада по потолку цен на российскую нефть

Политика западных стран, направленная на введение потолка цен на российскую нефть, оказалась провальной, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат отметил, что Москва продолжает поставлять топливо за рубеж на фоне всевозможных ограничений, и даже по более высоким ценам.

"Значит, [подобная политика Запада] провалилась, хотя будут зажимать", - цитирует Панкина ТАСС.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщило, что поставки сырой нефти в России минувшей весной выросли на 50%, несмотря на введенные западными странами санкции, в том числе верхний ценовой предел на российскую нефть в размере $60 за баррель. Кроме того, Россия успешно обходит "ценовой потолок", о чем говорят данные о перевозках российской нефти: в августе почти три четверти всех морских перевозок нефти из РФ были без западных страховок. Именно запрет на страхование в представлении западных стран служит гарантией обеспечения "ценового потолка".