В ОП РФ могут запретить вступать иностранным агентам

Иностранным агентам могут закрыть вход в Общественную палату (ОП) РФ и палаты регионов. Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко.

В настоящее время разрабатывается законопроект об институтах общественного контроля. В качестве целей и задач ОП РФ могут записать сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Иностранным агентам запретят выдвигаться в члены ОП РФ и регионов. ОП получит возможность утверждать кодекс этики членов общественных советов при федеральных органах исполнительной власти

Кроме того, предлагается расширить состав ОП РФ за счет количества граждан, утверждаемых президентом России и представителей общероссийских общественных объединений по конкурсу.