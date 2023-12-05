Областной Костромской госпиталь ветеранов войн станет базовым центром для медицинского сопровождения участников СВО

В Костромском госпитале ветеранов войн создано реабилитационное отделение. На средства регионального бюджета в нем отремонтировали кабинеты и палаты, установили медицинское оборудование. В следующем году для оснащения отделения будет закуплено еще более 120 единиц специализированных приборов и тренажеров для реабилитации.

На прошлой неделе отделение приняло первых пациентов — участников специальной военной операции. Пациентам оказывают помощь по трем профилям — периферическая нервная система, травматология, ортопедия и соматическая патология.

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, глава региона Сергей Ситников при посещении медучреждения отметил, что госпиталь создавался в Костроме для ветеранов Великой Отечественной войны, здание изначально проектировалось под нужды этой категории граждан. Сегодня принято решение сделать госпиталь также базовым учреждением для медицинского сопровождения участников спецоперации.

«Госпиталь начинает возвращаться к своему первому предназначению. Достаточно длительное время медучреждение занималось реабилитацией и восстановлением людей пенсионного возраста, других категорий граждан. Сегодня ситуация изменилась. Приоритетными пациентами госпиталя должны стать участники специальной военной операции. Поэтому задачи стоят, по сути дела, такие же, которые стояли в 60-70 годы - заниматься фронтовиками», - отметил Сергей Ситников.

На встрече с главными внештатными специалистами по различным профилям глава региона обсудил вопросы комплексного взаимодействия медицинских организаций при оказании помощи участникам спецоперации. В систему включены профильные отделения костромских больниц.

«Сегодня основной разговор был посвящен тому, как выстроить взаимодействие, преемственность в оказании помощи. Чтобы, условно говоря, в городской больнице можно было сделать протезирование и сразу же обеспечить прием больного в госпитале на реабилитацию, долечивание. В таких случаях главным врачам, главным специалистам региона нужно будет научиться четко взаимодействовать», - подчеркнул Сергей Ситников.

По поручению губернатора регион реализует комплексную программу поддержки участников спецоперации. Она предполагает различные мероприятия, в том числе, содействие в решении жилищных вопросов, предоставления льгот, создания условий для переобучения и трудоустройства. Медицинская помощь бойцам - важная часть этой программы.