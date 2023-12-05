05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутат призвал протестировать родителей ребенка, отравившегося наркотиками в Екатеринбурге

Депутат Екатеринбургской городской думы, президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков высказался о ситуации с ребенком, который мог отравиться наркотиками своих родителей.

Ранее сообщалось, что в уральской столице врачи диагностировали двухлетнему ребенку отравление психотропным веществом. Наркотик, вероятно, принадлежал его родителям, которые недавно переехали в город. Сам маленький пациент находится в реанимации.

Как написал Тимофей Жуков в своем Telegram-канале, он просит правоохранительные органы взять это дело на особый контроль и наказать виновных. Депутат назвал случившееся "ужасной историей".

Тимофей Жуков(2019)|Фото: Накануне.RU

"Важно немедленно протестировать родителей. Они, разумеется, пытаются оправдаться, что наркотики не их и они, дескать, оказались дома не пойми как. Бред! Видимо, по их логике, двухлетний ребенок сам сходил за "закладкой" или у него был личный драгдилер. Так выходит?", - задается вопросом Жуков.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге передали в суд уголовное дело о незаконном изготовлении наркотиков. На скамье подсудимых оказался химик, у которого изъяли более 9 кг запрещенных веществ.

Теги: ребенок, наркотики, родители, тест, Екатеринбург


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.12.2023 08:36 Мск Двухлетний ребенок из Екатеринбурга отравился наркотиками родителей

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