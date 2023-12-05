05 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Жители "тюменской матрешки" закидали Мизулину жалобами на отсутствие актировок

Школьники Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на отсутствие актировок, передает корреспондент Накануне.RU.

Жалобы школьников она опубликовала в своем Telegram-канале. Некоторые школьники жалуются на то, что в морозы не учатся только младшие классы.

"Я проживаю в Нижневартовске, учусь в 10 классе лицея им. А.С. Пушкина. На улице -37, но актировку включают только для 1-4 классов, ладно, я в 10 классе, но средним классам холодно! Дети мерзнут, начинают болеть и после этого в школах начинаются карантины!"

"В ноябрьской школе №1 не принимают актировку при таблице, которая была утверждена департаментом Ямала, с 38 градусов и порывами ветра до пяти метров в секунду, должна быть актировка с 1 по 8 классы, но школа признает только с 1-6. Я не пошел на первый урок, по решению мамы, после чего мне сказали писать объяснительную и идти в школу. Я живу далеко от школы и добираться мне туда на автобусе около 30 минут, за время, пройденное мной до остановки, я могу серьезно замерзнуть, несмотря на теплую зимнюю одежду", - пишет ямалец.

"Также в Тюмени. Актировок нет, в школу рано утром пробираемся по сугробам и в ветер. Про младшие классы вообще непонятно. По-моему, маленького ребенка замуровать в кучу одежды намного легче, чем подростка, но 9-11 классы сидят на дистанте из-за актировки при -35 (в такую погоду по ощущениям уже -45)", - пожаловался школьник из Тюмени.

Отметим, что ранее в Югре отменили занятия в школах у учеников второй смены. Занятия учеников начальных классов отменены в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Покачах. В Березовском, Белоярском районах и Радужном с 1 по 8 класс. Накануне занятия были отменены у учеников начальных классов.

Теги: тюменская матрешка, Мизулина, холод, актировки, школьники, жалобы


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