05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.ru

Половина екатеринбуржцев выходят на работу, не оправившись от болезни

Половина жителей Екатеринбурга жертвуют своим здоровьем, пренебрегая отдыхом после болезни. Переживая за свою продуктивность, они торопятся выйти на работу, не успевая как следует оправиться, что приводит к снижению концентрации и уменьшению объема выполняемых задач. Соответствующие выводы сделали специалисты Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI) и исследовательского центра Зарплаты.ру.

Согласно опросу жителей уральской столицы, 48% из них в этому году были вынуждены переболеть "на ногах" с посещением офиса до пяти раз. Наиболее часто с таким встречались менеджеры по продажам (67%), сотрудники сферы образования (56%) и юристы (25%). При этом, каждый второй (48%) считает, что даже с условием открытия больничного, полноценно оправиться от заболевания не получится из-за сильной тревоги за состояние рабочих задач.

88% опрошенных считает, что после больничного необходимо еще несколько дней отдыха. Для 40% екатеринбуржцев это 2-3 дня, для 30% — 3-5 дней, а 20% заявили о неделе, за которую они смогли бы снова войти в рабочий ритм. Как правило, эту меру считают необходимой в случае серьезных заболеваний, среди которых: COVID-19 и постковидные расстройства (84%), воспаление легких (79%) и грипп (59%).

По словам управляющего директора по ДМС "Ренессанс страхование" Юлии Галаничевой, больше всего листов временной нетрудоспособности по полисам ДМС в этом году пришлось на март и апрель. Это на 14 и 12% больше соответствующего периода в 2022 году и на 8 и 5% выше по отношению к февралю текущего года. Вероятно, в связи с этим, на 11% выросло и количество обращений работодателей, которые хотели бы отслеживать физическое и ментальное здоровье своих сотрудников.

Екатеринбуржцы осознают, что нехватка времени оклематься после болезни вызывает трудности на работе. 74% не могут сразу после выхода с больничного выполнять тот же объем задач, 40% сталкиваются со сложностями с концентрацией, а 28% испытывают желание перевести дух и отдохнуть от ускоренного темпа работы. Есть и еще 9%, которые просто хотят побыть вдали от коллег как можно дольше, а оставшиеся 6% — считают, что очень устали и не в состоянии ходить в офис.

Теги: Екатеринбург, работа, больничный, отдых


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