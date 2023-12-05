05 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" вновь повысил собственный кредитный рейтинг

Уральский девелопер "Атомстройкомплекс" вновь повысил свой кредитный рейтинг – с уровня BBB+(RU) с позитивным прогнозом до уровня A-(RU), прогноз "стабильный". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе застройщика.

Рейтинговое агентство АКРА объяснило повышение рейтинга компании улучшением оценок за структуру управления и финансовую прозрачность, а также ростом объема портфеля текущего строительства. Эксперты АКРА отмечают сильную рыночную позицию "Атомстройкомплекса", сильный бизнес-профиль, низкую долговую нагрузку, высокую оценку обслуживания долга, сильную ликвидность и высокую рентабельность бизнеса.

Кредитный рейтинг "Атомстройкомплекса" планомерно повышается на протяжении нескольких лет в результате целенаправленной политики руководства. Предприятие наращивает портфель коммерческих проектов, увеличивает объем работ, выполняемых в рамках госконтрактов и государственно-частного партнерства. Также компания развивает производственные мощности и обеспечивает себя материалами собственного производства.

"Наше предприятие проходит процедуру постепенной реструктуризации, в ходе которой повышается прозрачность бизнес-процессов и управления; осуществляется цифровая трансформация всего цикла производства. На протяжении нескольких лет мы соблюдаем международные стандарты финансовой отчетности, размещаем облигации на московской бирже. Все это характеризует "Атомстройкомплекс" как надежного и открытого партнера, работающего в рамках понятной долгосрочной стратегии", - пояснил финансовый директор компании Андрей Батурин.

Теги: Атомстройкомплекс, рейтинг, компания


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