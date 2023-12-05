Гран-При Всероссийского конкурса как лучший город туристической сувенирной продукции получила столица Владимирской области

Накануне в Твери прошёл финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В нём приняли участие авторы и производители сувениров из 68 регионов страны и Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, Владимирскую область на конкурсе представил комплексный магазин туристической сувенирной продукции «Дом-музей Пряника». В финал вышли 10 его сувениров: Чай из трав и ягод «Великие князья Владимиро-Суздальского княжества», Вишнёвый кисель Владимирской губернии, разнообразные сувениры с авторским изображением «Старый Владимир», Ремесленный печатный пряник Владимирской губернии с плодовой начинкой, Суздальский огурец и другие.

Всего на участие в конкурсе в 2023 году было заявлено более 3200 позиций от авторов и производителей туристических сувениров. На выставке в рамках финала были представлены как отдельные туристические сувениры, так и наборы и линейки. Также прошли презентации 24 магазинов туристической сувенирной продукции из 16 регионов.

Владимир получил Гран-При от Попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», как лучший город туристической сувенирной продукции. Дипломами в этой категории также награждены Воронеж, Иркутск, Саратов и Йошкар-Ола.