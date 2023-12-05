Гран-При Всероссийского конкурса как лучший город туристической сувенирной продукции получила столица Владимирской области

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Гран-При Всероссийского конкурса как лучший город туристической сувенирной продукции получила столица Владимирской области

Накануне в  Твери прошёл финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В нём приняли участие авторы и производители сувениров из 68 регионов страны и Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, Владимирскую область на конкурсе представил комплексный магазин туристической сувенирной продукции «Дом-музей Пряника». В финал вышли 10 его сувениров: Чай из трав и ягод «Великие князья Владимиро-Суздальского княжества», Вишнёвый кисель Владимирской губернии, разнообразные сувениры с авторским изображением «Старый Владимир», Ремесленный печатный пряник Владимирской губернии с плодовой начинкой, Суздальский огурец и другие. 

диплом(2023)|Фото: avo.ru

Всего на участие в конкурсе в 2023 году было заявлено более 3200 позиций от авторов и производителей туристических сувениров. На выставке в рамках финала были представлены как отдельные туристические сувениры, так и наборы и линейки. Также прошли презентации 24 магазинов туристической сувенирной продукции из 16 регионов.

(2023)|Фото: avo.ru

Владимир получил Гран-При от Попечительского совета Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», как лучший город туристической сувенирной продукции. Дипломами в этой категории также награждены Воронеж, Иркутск, Саратов и Йошкар-Ола. 

Теги: гран-при всероссийс5кого конкурса, туристический сувенир, дипломы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети