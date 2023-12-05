В Мариуполе раскупили квартиры в многоэтажке с ипотекой под 2%

В Мариуполе сдали первый многоквартирный дом, построенный под льготную ипотеку со ставкой 2%. Дом строили год, площадь его более 3,2 кв. метров, но это всего 51 квартира. Вице-премьер российского правительства Марат Хуснулин заявил, что такая господдержка востребована.

"Объемы жилищного строительства в ДНР будем наращивать. Минстроем ДНР сформирован земельный банк в объеме порядка 6 млн кв. метров, а инвесткомитетом уже одобрено еще 11 проектов под строительство с использованием внебюджетных источников финансирования", - сообщил вице-премьер.

В марте 2023 года глава ДНР Денис Пушилин говорил, что население Мариуполя сейчас составляет около 280 тыс. человек – это примерно половина от численности до начала СВО и масштабных боев за город.