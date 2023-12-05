05 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге мужчина напал на сотрудников бургерной, отказавшихся сделать ему ужин

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в нападении на сотрудников общепита и краже денег из заведения.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось поздно вечером 17 сентября: пьяный посетитель зашел в бургерную и попросил приготовить ему ужин. Однако сотрудники отказались и пояснили, что заведение закрывается через 10 минут. Это крайне не понравилось клиенту.

Схватив ножницы, он с силой нанес ими удар по руке сотрудника бургерной, а затем атаковал и повара. После этого он вышел на улицу, а работники стали вызывать полицию. Заметив их отсутствие, мужчина вернулся и прихватил из кассы около 14 тысяч рублей. В дальнейшем его задержали силовики.

Как отметили в прокуратуре, вину в нанесении умышленного вреда здоровью фигурант не признал. Однако материальный вред пострадавшему сотруднику он возместил в полном объеме. Сейчас дело направлено в Октябрьский районный суд уральской столицы.

Теги: бургерная, нападение, суд, Екатеринбург


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