05 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Екатеринбург уже готовится к Дню святой Екатерины - небесной покровительницы столицы Урала 

Как стало известно в день святой Екатерины, 7 декабря, в Свято-Троицком соборе столицы Урала пройдет божественная литургия, которую возглавит Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.

крестный ход, день святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Служба начнется в 9:00, а уже в 11:30 тысячи православных верующих пройдут крестным ходом до часовни святой Екатерины. Присоединиться к празднованию может любой желающий.

крестный ход, день святой екатерины(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Наш город встретил свой 300-летний юбилей, мы поздравляем и город, и горожан, и конечно понимаем, что Екатеринбург и его 300-летие связаны с именем его покровительницы святой Великомученницы Екатерины. Мы стараемся почтить ее память всем доступными для нас возможностями, и, конечно, празднования уже во всю идут. В школах проходят конкурсы, идут уроки Екатеринбурговедения. Главным событием станут богослужения и крестный ход, который мы будем совершать 7 декабря. Это уже добрая традиция», - говорит Владыка Евгений.

митрополит евгений(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Интересно, что в год 300-летия нашего города часовню святой Екатерины отреставрировали силами неравнодушных жителями города. Часовня считается одним из главных символов столицы Урала.

часовня святой екатерины в екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Традиционно, празднование Дня святой Екатерины поддерживают благотворители.

часовня святой екатерины в екатеринбурге(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

«Нельзя отметить инициативы, которые взял на себя Фонд святой Екатерины. Можно бесконечно перечислять множество добрых и благих дел, которые совершены этими людьми. И вот в День святой Екатерины будет нечто новое», - сказал Митрополит Евгений.

Теги: день святой екатерины, екатеринбург, фонд святой екатерины, митрополит евгений


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