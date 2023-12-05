05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловское ГУ ФСИН выплатит 3,6 миллиона за смерть своего сотрудника

ГУ ФСИН по Свердловской области обязали выплатить 3,6 млн рублей семье сотрудника, погибшего во время работы. Подробности рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия произошла еще в ноябре 2018 года на территории исправительной колонии №3. Во время производственных работ старший прапорщик ФКУ "ИК №3" выпал из кабины трактора и был придавлен техникой, от чего скончался. Проверка показала сразу несколько нарушений: сотрудник не имел специального права на управление тракторами и другими самоходными машинами, он также не проходил обучение охране труда, не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а техника, на которую его посадили, была неисправна.

После происшествия двоих сотрудников ИК №3 привлекли к уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда и правил безопасности при ведении иных работ. Эта халатность оставила без отца троих несовершеннолетних детей, чья мать обратилась в Краснотурьинский городской суд с иском к ФКУ "ИК №3" ГУ ФСИН по Свердловской области. Она требовала выплатить компенсацию морального вреда - по 2 млн рублей в пользу каждого заявителя, а также компенсацию в пользу детей в виде доли заработка погибшего, которую они получали бы при его жизни в качестве алиментов. Также истец требовала от колонии возмещение вреда в связи со смертью кормильца. К делу в качестве соответчика была привлечена и ФСИН России.

Суд установил, что единовременную выплату за гибель кормильца дети получили - на каждого по 960 тыс. рублей, а потому было решено взыскать с ФСИН России только по 2 млн на каждого ребенка и 600 тыс. рублей в пользу вдовы.

Такое решение не устроило ни одну из сторон. Женщина требовала удовлетворить все ее требования, а ФСИН России настаивала, что не является надлежащим ответчиком. Дело перешло в Свердловский областной суд, который постановил оставить решение суда первой инстанции в силе, изменив только ответчика - на ФКУ"ИК № 3" ГУФСИН России по Свердловской области.

Теги: ГУ ФСИН, компенсация, сотрудник, смерть, суд


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