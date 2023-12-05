05 Декабря 2023
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Суд арестовал обвиняемого в убийстве 15-летнего подростка в Иркутске

Обвиняемый в убийстве школьника в Иркутске арестован судом на два месяца, сообщает региональная прокуратура.

Всего по делу задержаны шесть человек, пятеро других обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц. Всем им от 15 до 21 года.

"Характеризуются отрицательно, являются фигурантами по другим уголовным делам", - говорится в телеграм-канале прокуратуры.

Напомним, 2 декабря в Иркутске убили 15-летнего мальчика. Ссора между двумя молодежными компаниями произошла на остановке общественного транспорта "Лисиха". 15-летнему школьнику было нанесено не менее четырех ножевых ранений, от которых он скончался на месте, сообщает прокуратура. Соучастники преступления скрылись, но позже были задержаны.

Ранее в соцсетях начала распространяться информация, что подростки посмотрели популярный сериал и начали подражать его героям. Источник "Коммерсанта" сообщил, что причиной конфликта стал район проживания погибшего, отличающийся от района проживания нападавших. Со слов очевидцев, в начале конфликта на остановке была произнесена фраза, похожая на текст героев из сериала "Слово пацана". В МВД опровергают такую связь: подозреваемый заявил, что сериал не смотрел.

Теги: иркутск, подросток, убийство


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