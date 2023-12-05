Андрей Филатов: В Год взаимопомощи в Югре 21 житель Сургута удостоен нагрудного знака "Доброволец Югры"

В Год взаимопомощи в Югре 21 житель Сургута удостоен нагрудного знака "Доброволец (волонтер) Югры", сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Сургута Андрей Филатов.

Глава города отметил, что благородный труд еще 100 добровольцев будет отмечен 6 декабря в Сургутской филармонии и подчеркнул, что на самом деле волонтеров в городе гораздо больше. Он поздравил их с Днем добровольца и поблагодарил за готовность бескорыстно посвящать себя помощи другим людям.

"В Сургуте более 9 тысяч горожан зарегистрированы на федеральном портале "Добро.ру". Свыше 47 тысяч сургутян включаются в добровольческую деятельность в течение года. В составе 59 волонтерских организаций и в рамках социальных проектов, по зову сердца, они готовы протянуть ближнему руку помощи. Огромную роль добровольчество играет сегодня, когда наши силы устремлены на то, чтобы приблизить победу в специальной военной операции. Свыше 3 тысяч тонн гуманитарных грузов направлено из округа. 500 сургутян лично приняли участие в миссиях Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. За этими цифрами – добрые дела, достойные поступки, пример того, как быть Человеком с большой буквы. Спасибо, друзья, за служение людям!" - обратился к волонтерам Андрей Филатов.

Отметим, что губернатор Югры Наталья Комарова ранее объявила следующий год в Югре Годом народного сплочения.