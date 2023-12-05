05 Декабря 2023
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Фото: vk.com/filatov_surgut

Андрей Филатов: В Год взаимопомощи в Югре 21 житель Сургута удостоен нагрудного знака "Доброволец Югры"

В Год взаимопомощи в Югре 21 житель Сургута удостоен нагрудного знака "Доброволец (волонтер) Югры", сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Сургута Андрей Филатов.

Глава города отметил, что благородный труд еще 100 добровольцев будет отмечен 6 декабря в Сургутской филармонии и подчеркнул, что на самом деле волонтеров в городе гораздо больше. Он поздравил их с Днем добровольца и поблагодарил за готовность бескорыстно посвящать себя помощи другим людям.

волонтеры, добровольцы, помощь(2023)|Фото: vk.com/filatov_surgut

"В Сургуте более 9 тысяч горожан зарегистрированы на федеральном портале "Добро.ру". Свыше 47 тысяч сургутян включаются в добровольческую деятельность в течение года. В составе 59 волонтерских организаций и в рамках социальных проектов, по зову сердца, они готовы протянуть ближнему руку помощи. Огромную роль добровольчество играет сегодня, когда наши силы устремлены на то, чтобы приблизить победу в специальной военной операции. Свыше 3 тысяч тонн гуманитарных грузов направлено из округа. 500 сургутян лично приняли участие в миссиях Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. За этими цифрами – добрые дела, достойные поступки, пример того, как быть Человеком с большой буквы. Спасибо, друзья, за служение людям!" - обратился к волонтерам Андрей Филатов.

волонтеры, добровольцы, помощь(2023)|Фото: vk.com/filatov_surgut

Отметим, что губернатор Югры Наталья Комарова ранее объявила следующий год в Югре Годом народного сплочения.

Теги: сургут, волонтеры, год взаимопомощи, добровольцы


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