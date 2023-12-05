Шампанское в России за год подорожало в среднем на 6,25 %

В России шампанское за 2023 год подорожало в среднем на 6,2%, пишут "Известия" со ссылкой на данные "Руспродсоюза".

К концу года стоимость игристого вина поднялась до 465,6 рубля.

Самые высокие цены на алкогольный напиток в Анадыре - в среднем 757,2 рублей. Шампанское в Москве обойдется в 541,6 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 520,6 рубля. Самое дешевое игристое можно купить в Югре: в городе Белоярский одна бутылка стоит 310,9 рубля.

Отмечается, что перед новогодними праздниками не ожидается дополнительного роста цен на шампанское: бизнес заработает на продажах, реализуя большие объемы продукции.

Ранее сообщалось, что в России стоимость продуктов для новогоднего стола в среднем за год увеличилась на 9,17%. Как сообщил заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, семья из четырех человек может отдать на праздничный стол около 5,5 тысяч рублей, тогда как в прошлом году – 4 тысяч 994 рублей.