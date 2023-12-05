Власти Крыма сообщили о проекте автотрассы через присоединенные территории до Ростова-на-Дону

Власти Крыма до конца года хотят передать в федеральную собственность основные транспортные артерии, связывающие полуостров с Херсонской областью.

"Дороги Симферополь – Джанкой и Симферополь – Армянск планируется до конца года передать в федеральную собственность для реализации проекта трассы через новые регионы до Ростова-на-Дону", - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, Росавтодор сейчас готовит технико-экономическое обоснование проекта. "Предполагается, что на дорогах будет достаточно большой транспортный поток, поэтому изучается вариант создания четырехполосной трассы", - добавил Аксенов.

Он отметил, что источник финансирования проекта пока не определен.