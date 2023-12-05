В новогодние праздники безопасность астраханцев будут обеспечивать более 600 правоохранителей

Вопросы антитеррористической защищённости обсудили участники совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Астраханской области под председательством главы региона Игоря Бабушкина. Члены комиссии подвели итоги работы за этот год и утвердили план на 2024 год.

В регионе запланировано 400 новогодних мероприятий. Они пройдут с 22 декабря по 8 января. Для обеспечения правопорядка и безопасности привлекут около 900 человек - сотрудников полиции, Росгвардии и казаков. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрены мобильные резервы.

«Мы должны быть готовы незамедлительно реагировать при любой нештатной ситуации. Необходимо обеспечить максимальную безопасность жителей и гостей региона. Люди должны чувствовать себя защищенными», - считает Игорь Бабушкин.

Также участники заседания обсудили вопросы защищенности объектов железнодорожного транспорта. Губернатор отметил, что меры антитеррористической защиты стратегических объектов нужно постоянно совершенствовать. Особое внимание – профилактической работе с населением и молодежью.

Кроме того, межведомственная рабочая группа, созданная при аппарате комиссии, проверит антитеррористическую защищенность объектов образования и усилит меры безопасности.