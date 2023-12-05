Узбек из Свердловской области, участвующий в СВО, не может получить гражданство РФ

В Свердловской области уроженец Узбекистана, который участвует в СВО, не может получить гражданство РФ. На родине же ему грозит срок за то, что он был на российском фронте.

Как сообщает Telegram-канал "Многонационал", родившийся в Узбекистане 53-летний Александр Бабков отправился в зону СВО добровольцем в рядах ЧВК "Вагнер", участвовал в тяжелых боях за Соледар и Артемовск, имеет ряд наград. Однако, по данным канала, оформить гражданство РФ у него не получается.

"Сейчас Александр проживает у родственников в Свердловской области, но в январе у него заканчивается временная регистрация и его могут депортировать в Узбекистан, где ему за участие в СВО может грозить 10 лет лишения свободы", - пишет "Многонационал".

Канал отмечает, что без российского гражданства Бабков не сможет получить удостоверение ветерана боевых действий и официально трудоустроиться.

Ранее ГУ МВД по Свердловской области рассказывало об уроженце Узбекистана из Екатеринбурга, который получил паспорт гражданина России после участия в специальной военной операции. По данным полиции, мужчина уже вернулся в зону СВО.