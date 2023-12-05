Тюменская область – в топ-10 "Зеленого рейтинга" регионов России

Тюменская область – в топ-10 "Зеленого рейтинга" регионов России по эффективности работы с твердыми коммунальными отходами, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Лидеров "Зеленого рейтинга", подготовленного публично-правовой компанией "Российский экологический оператор", назвала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Рейтинг – эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Благодарю все регионы за проделанную работу", - заявила она.

Сегодня в России обрабатывают 52,5% от общего объема образуемых в стране ТКО, при этом 12% утилизируются с применением самых современных технологий.

В 2023 году регионы оценивались по восьми критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват населения раздельным сбором отходов (РСО); динамика показателей обработки и утилизации ТКО; дефицит мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы субъекта Р Ф Правилам, утвержденным постановлением Правительства Р Ф от 22.09.2018 № 1130; бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе.