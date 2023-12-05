05 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

87 единиц спецтехники будут обеспечивать чистку дорог в Астраханской области в зимнюю непогоду

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астраханской области провел губернатор региона Игорь Бабушкин. Докладывал и.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Чепяков. 

Он сообщил - чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения при ухудшении метеоусловий, ГКУ «Астраханьавтодор» заключило пять государственных контрактов. Подрядные организации в течение зимнего периода будут содержать в надлежащем состоянии пять основных автодорог общей протяженностью 2199 км. Уже подготовлены 87 единиц спецтехники, а для водителей и рабочих оборудованы тёплые стоянки. Также закуплено 54 тысячи тонн пескосоляной смеси и реагентов. 

И.о. министра также отметил, что при ухудшении погодных условий, оледенении автодорог силами специалистов «Астраханьавтодор» и подрядных организаций будет организовано круглосуточное дежурство. 

Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул важность обеспечения постоянной готовности профильных служб к любым нештатным ситуациям. 

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Астраханской области Сергей Головчанский доложил о мероприятиях по подготовке к новогодним и рождественским праздникам. На контроле пожарных  612 новогодних и 77 объектов рождественских мероприятий. Полностью подготовка будет закончена 11 декабря. К этому времени весь персонал учреждений, где будут проходить праздничные торжества пройдёт обучение и инструктаж, а сами здания проверят сотрудники пожарной охраны. 

мчс, служба 112, экстренные службы(2023)|Фото: astrobl.ru

В дни новогодних ёлок безопасность нахождения людей на объектах будут обеспечивать более 500 пожарных, а в рождественскую ночь – 114.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин акцентировал внимание участников заседания на необходимости круглосуточного взаимодействия всех профильных структур в дни новогодних праздников. Губернатор также дал поручение усилить профилактическую работу с жителями и незамедлительно устранять все выявленные нарушения правил пожарной безопасности.

Теги: ликвидация вс, игорь бабушкин, мчс, метеоусловия


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