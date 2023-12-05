В 2023 году онкологи региона уже провели 12 выездов в районы Астраханской области, осмотрели 844 пациента

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В 2023 году онкологи региона уже провели 12 выездов в районы Астраханской области, осмотрели 844 пациента

Специалисты Областного клинического онкодиспансера (ОКОД) провели завершающую в этом году профилактическую акцию «День онкологической безопасности». Мероприятия проводятся в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», информируют в региональном минздраве.

На базе районной больницы приём жителей из сёл Приволжского района вели общий онколог, маммолог, онкоуролог, онкохирург, онкогинеколог.

прием врача, здравоохарнение, медицина(2023)|Фото: astrobl.ru

Проект «День онкологической безопасности» призван повысить уровень онконастороженности среди пациентов и медицинских работников первичного звена, увеличить охват населения мерами профилактики. 

К приезду врачебного персонала на базе районных медицинских учреждений формируются списки пациентов, нуждающихся в консультации областных онкологов. В день осмотра в районной больнице проводят дополнительные обследования: УЗИ, маммографию, рентгенографию.

онкология, рентген(2023)|Фото: astrobl.ru

В 2023 году онкологи провели 12 выездов в районы Астраханской области, осмотрели 844 пациента. Подозрение злокачественные новообразования выявлено у 98 человек. Все они направлены на консультации и дальнейшее обследование в областной центр.

онкопатруль(2023)|Фото: astrobl.ru

Также в рамках проекта проводится организационно-методическая работа. Сотрудники организационно-методического отдела ОКОД, а также главные внештатные специалисты онкослужбы региона дают рекомендации руководству лечебных учреждений по оформлению медицинской документации, проводят разбор клинических случаев. В каждой организации врачи оценивают соблюдение алгоритмов по раннему выявлению онкопатологии. 

Проект «День онкологической безопасности» продолжит свою работу в 2024 году. В апреле специалисты онкодиспансера будут работать в Ахтубинске.

Теги: онкологи, пациенты, маммолог, онкопатологии


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети