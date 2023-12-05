В 2023 году онкологи региона уже провели 12 выездов в районы Астраханской области, осмотрели 844 пациента

Специалисты Областного клинического онкодиспансера (ОКОД) провели завершающую в этом году профилактическую акцию «День онкологической безопасности». Мероприятия проводятся в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», информируют в региональном минздраве.

На базе районной больницы приём жителей из сёл Приволжского района вели общий онколог, маммолог, онкоуролог, онкохирург, онкогинеколог.

Проект «День онкологической безопасности» призван повысить уровень онконастороженности среди пациентов и медицинских работников первичного звена, увеличить охват населения мерами профилактики.

К приезду врачебного персонала на базе районных медицинских учреждений формируются списки пациентов, нуждающихся в консультации областных онкологов. В день осмотра в районной больнице проводят дополнительные обследования: УЗИ, маммографию, рентгенографию.

В 2023 году онкологи провели 12 выездов в районы Астраханской области, осмотрели 844 пациента. Подозрение злокачественные новообразования выявлено у 98 человек. Все они направлены на консультации и дальнейшее обследование в областной центр.

Также в рамках проекта проводится организационно-методическая работа. Сотрудники организационно-методического отдела ОКОД, а также главные внештатные специалисты онкослужбы региона дают рекомендации руководству лечебных учреждений по оформлению медицинской документации, проводят разбор клинических случаев. В каждой организации врачи оценивают соблюдение алгоритмов по раннему выявлению онкопатологии.

Проект «День онкологической безопасности» продолжит свою работу в 2024 году. В апреле специалисты онкодиспансера будут работать в Ахтубинске.