Песков назвал проведение амнистии женщин-заключенных до конца года невозможным

Амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, нужно обсудить детали, выработать позицию, "а потом уже конкретно о чем-то говорить".

Он также добавил, что пока невозможно говорить о каких-либо персоналиях, которые могут попасть под амнистию, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека заявил о необходимости амнистии для некоторых женщин.

По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в Госдуме прорабатывают проект амнистии для нескольких категорий женщин. Сейчас идет обсуждение условий, на которых будет проходить амнистия.