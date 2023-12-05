05 Декабря 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков назвал проведение амнистии женщин-заключенных до конца года невозможным

Амнистию для ряда категорий осужденных женщин провести до конца года невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, нужно обсудить детали, выработать позицию, "а потом уже конкретно о чем-то говорить".

Он также добавил, что пока невозможно говорить о каких-либо персоналиях, которые могут попасть под амнистию, передает РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета по правам человека заявил о необходимости амнистии для некоторых женщин.

По словам главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в Госдуме прорабатывают проект амнистии для нескольких категорий женщин. Сейчас идет обсуждение условий, на которых будет проходить амнистия.

Теги: песков, амнистия, женщины


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