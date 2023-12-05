"Новые люди" готовят законопроект об оскорблении чувств женщин

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

"Новые люди" готовят законопроект об оскорблении чувств женщин

Фракция партии "Новые люди" в Госдуме готовит законопроект об оскорблении чувств женщин. На такую идею парламентариев натолкнул шум вокруг абортов по желанию – ряд радикально настроенных политиков предлагает их запретить.
Читайте также:

"В Госдуме и других ведомствах будто объявили конкурс на самые дикие идеи как повышать рождаемость. Мы уже слышали о налоге на бездетность, уже слышали, что женщинам не нужно получать высшее образование и много другого. <…> И говорят это в первую очередь мужчины, которые никогда не рожали, не понимают что это и по каким причинам женщины делают аборты", - прокомментировал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, один из авторов законодательной инициативы.

"У нас прекрасно работает закон об оскорблении власти. Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин. Штраф в размере 100 тыс. руб. для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости такими средневековыми методами", - полагает депутат.

Он призвал губернаторов не вводить ограничения на прерывание беременности, а для начала внимательно посмотреть на опыт тех 11 регионов, где уже введены такие запреты. По мнению Даванкова, не всегда подобные ограничения заканчиваются хорошо. В пример он привел Польшу. "В Польше ввели строгие запреты на аборты, а рождаемость только понизилась, женщины вынуждены ездить в другие страны и делать операции там", - говорит вице-спикер.

"Достойная зарплата, собственное жилье и уверенность в собственном будущем – вот три кита демографии", - добавил депутат.

Теги: новые люди, женщины, владислав даванков, оскорбление, аборты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети