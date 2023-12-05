"Новые люди" готовят законопроект об оскорблении чувств женщин

Фракция партии "Новые люди" в Госдуме готовит законопроект об оскорблении чувств женщин. На такую идею парламентариев натолкнул шум вокруг абортов по желанию – ряд радикально настроенных политиков предлагает их запретить.

"В Госдуме и других ведомствах будто объявили конкурс на самые дикие идеи как повышать рождаемость. Мы уже слышали о налоге на бездетность, уже слышали, что женщинам не нужно получать высшее образование и много другого. <…> И говорят это в первую очередь мужчины, которые никогда не рожали, не понимают что это и по каким причинам женщины делают аборты", - прокомментировал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, один из авторов законодательной инициативы.

"У нас прекрасно работает закон об оскорблении власти. Нам нужен уже закон об оскорблении чувств женщин. Штраф в размере 100 тыс. руб. для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых "демографов", которые пытаются решить проблему рождаемости такими средневековыми методами", - полагает депутат.

Он призвал губернаторов не вводить ограничения на прерывание беременности, а для начала внимательно посмотреть на опыт тех 11 регионов, где уже введены такие запреты. По мнению Даванкова, не всегда подобные ограничения заканчиваются хорошо. В пример он привел Польшу. "В Польше ввели строгие запреты на аборты, а рождаемость только понизилась, женщины вынуждены ездить в другие страны и делать операции там", - говорит вице-спикер.

"Достойная зарплата, собственное жилье и уверенность в собственном будущем – вот три кита демографии", - добавил депутат.