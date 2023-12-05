05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

На Южном Урале начались выплаты сотрудникам Росгвардии, участвующим в СВО

В Челябинской области начали перечислять выплаты участникам СВО в составе Росгвардии по аналогии с подписавшими контракты с Минобороны. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер во время "прямой линии".

С вопросом к нему обратилась жительница Юрюзани, которая отметила, что при обращении в социальные службы ей как члену семьи военнослужащего от Росгвардии приходит отказ в выплатах.

Алексей Текслер признал, что те, кто заключал контракт с Минобороны, получали все предусмотренные выплаты, а значит, по Росгвардии меры должны быть аналогичные, и соответствующий закон был им подписан 30 ноября.

"Это абсолютно справедливый вопрос: неважно, Минобороны или Росгвардия, ребята воюют, и выплаты должны быть абсолютно идентичны", – сказал он и поручил минсоцзащиты проверить исполнение закона.

Алексей Текслер(2023)|Фото: t.me/poolN74

Министр социальных отношений Ирина Буторина сказала, что социальные службы начали принимать заявления и уже пошли первые выплаты. Также она обещала отреагировать на жалобу жительницы Юрюзани.

Во время "прямой линии" Алексей Текслер пригласил детей всех участников СВО на губернаторскую елку и пожелал бойцам вернуться с Победой домой.

Теги: контракт, Росгвардия, Алексей Текслер


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