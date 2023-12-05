Астраханский центр поддержки экспорта в 2023 году помог выйти на экспорт новичкам, а показатели нацпроекта выполнены досрочно

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханский центр поддержки экспорта в 2023 году помог выйти на экспорт новичкам, а показатели нацпроекта выполнены досрочно

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 27 астраханских компаний в этом году заключили экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В прошлом году таковых было заключено 24.

«Объем поддержанного экспорта составил 7,1 миллиона долларов (план — 6,3 миллиона долларов). Показатели национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ выполнены досрочно с превышением на 11 % установленного для Астраханской области показателя. И это не окончательные данные, до конца года центр будет собирать информацию о заключенных благодаря господдержке контрактах», — отметила начальник центра Юлия Голубкина.

Она уточнила, что центру в этом году удалось вывести на экспорт несколько новых компаний, которые ранее не осуществляли поставок за границу.

мой бизнес, предприниматели(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Наиболее эффективными и востребованными услугами центра стали — обеспечение участия региональных компаний в международных выставках в Российской Федерации и за рубежом и софинансирование затрат на транспортировку продукции, предназначенной на экспорт.

центр мой бизнес(2023)|Фото: astrobl.ru

Экспортерам региона центром оказывается множество государственных услуг, в том числе подготовка и экспертиза экспортных контрактов, поиск иностранных покупателей, разработка англоязычной версии сайта компании.

Теги: экспортные контракты, центр мой бизнес, господдержка, центр поддержки экспорта


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети