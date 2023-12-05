Астраханский центр поддержки экспорта в 2023 году помог выйти на экспорт новичкам, а показатели нацпроекта выполнены досрочно

В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 27 астраханских компаний в этом году заключили экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства. В прошлом году таковых было заключено 24.

«Объем поддержанного экспорта составил 7,1 миллиона долларов (план — 6,3 миллиона долларов). Показатели национального проекта „Международная кооперация и экспорт“ выполнены досрочно с превышением на 11 % установленного для Астраханской области показателя. И это не окончательные данные, до конца года центр будет собирать информацию о заключенных благодаря господдержке контрактах», — отметила начальник центра Юлия Голубкина.

Она уточнила, что центру в этом году удалось вывести на экспорт несколько новых компаний, которые ранее не осуществляли поставок за границу.

Наиболее эффективными и востребованными услугами центра стали — обеспечение участия региональных компаний в международных выставках в Российской Федерации и за рубежом и софинансирование затрат на транспортировку продукции, предназначенной на экспорт.

Экспортерам региона центром оказывается множество государственных услуг, в том числе подготовка и экспертиза экспортных контрактов, поиск иностранных покупателей, разработка англоязычной версии сайта компании.