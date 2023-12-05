05 Декабря 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

250 млн рублей сумел привлечь в экономику региона Фонд развития промышленности Астраханской области в 2023 году

Эффективным инструментом государственной поддержки промышленных предприятий в Астраханской области являются льготные займы. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский в интервью Центру управления регионом.

«В 2023 году фондом уже выданы займы более чем на 70 миллионов рублей. Профинансированы предприятия пищевого производства на 30 миллионов рублей. В целом же реализация проектов, одобренных фондом в 2023 году, позволит привлечь в регион более 250 миллионов рублей дополнительных инвестиций и создать более 150 новых рабочих мест», — сказал министр.

бюджет, калькулятор, деньги, финансирование, грант(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Он уточнил, что региональный фонд предоставляет займы на льготных условиях по ставке от 1 до 3 % сроком до 7 лет. Заём выдается на строительство, реконструкцию производственных помещений; приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства продукции; финансирование аванса по договору лизинга; приобретение оборудования, решение инжиниринговых задач. Основной задачей фонда является предоставление дешевых денег на развития бизнеса.

«Поддержка фонда на сегодняшний день очень востребована среди крупных, средних и малых предприятий региона. С 2020 года оказана поддержка 35 проектам в сферах легкой, пищевой промышленности, мебельного, электронного, химического производства и производства металлических изделий, строительных материалов и стекловолокна на общую сумму 651 миллион рублей», — добавил Илья Волынский.

илья волынский(2023)|Фото: astrobl.ru

Значительную долю в портфеле фонда занимают займы предприятиям судостроительной отрасли региона. Так были поддержаны проекты по технологическому перевооружению АО «ЮЦСС», а также выдан заем в целях приобретения сырья и материалов для выполнения заказов АО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод».

В 2023 году профинансирован проект по расширению мощностей завода по производству астраханского мороженого. В следующем году планируется выход на объем производства в 90 тонн мороженого. Также фонд поддержал производителя вяленых томатов, чья продукция представлена за пределами Астраханской области и распространяется через крупные торговые сети.

Теги: господдержка, инвестиции, льготные займы, деньги для бизнеса


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