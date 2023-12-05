ЦБ запретит сотрудникам использовать IPhone и IPad в служебных целях

ЦБ РФ запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях, сообщил РИА Новости источник.

Банк России также не будет покупать смартфоны и планшеты этой фирмы.

Распоряжение главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнет действовать с 25 декабря.

Ранее ряд российских госорганизаций и ведомств уже ввел запреты на использование iPhone в рабочих целях. В частности, от продукции Appl отказались МЧС, Минпромторг, Минцифры, Ростех. По словам экспертов, данные, которые собирают устройства Apple, попадают на серверы в недружественных странах, поэтому стоит ускорить переход к безопасной операционной системе российского производства.