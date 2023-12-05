05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Минфин предлагает серьезно ограничить льготную ипотеку

Министерство финансов России выступает за серьезное ужесточение условий выдачи базовой льготной ипотеки.

Так, предлагается еще повысить первоначальный взнос – до 30%. Также предлагается снизить до 6 млн руб. лимит кредита для столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье и Ленобласть), где сейчас максимальный размер льготной ипотеки вдвое больше, передает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.

Еще одно ограничение может коснуться числа льготных ипотечных кредитов на одного заемщика.

Ранее правительство и Центральный банк России активно заявляли о необходимости сокращения или вовсе сворачивания льготной ипотеки, поскольку та раскручивает рост цен на жилье и приводит к перегреву рынка, появляются признаки так называемого "пузыря".

Теги: минфин, льготная ипотека, ставка, кредит


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