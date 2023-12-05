Астраханская верфь будет участвовать в строительстве современного плавучего дока

05 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханская верфь будет участвовать в строительстве современного плавучего дока

АО «Южный центр судостроения и судоремонта» ((ЮЦСС), структура «Объединенной судостроительной корпорации») в ближайшее время совместно с Петербургским судостроительным заводом начнет реализацию крупного проекта в Астраханской области. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский в интервью Центру управления регионом.

каспий, астраханская верфь, морские суда(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«В декабре астраханскими судостроителями совместно с Петербургским судостроительным заводом „Северная верфь“ планируется начало реализации нового проекта по строительству плавучего дока проекта 24012. Объект крайне важен для решения задач по строительству и ремонту как гражданских судов, так и кораблей Военно-морского флота», — сказал министр.

Длина дока составит 189,6 метра, длина по стапель-палубе — 177,6 метра, ширина дока — 62 метра, высота борта — 24,3 метра, грузоподъемность — 25 тысяч тонн, предельная глубина погружения — 20,64 метра, экипаж — 21 человек.

строительство дока(2023)|Фото: astrobl.ru

ЮЦСС — единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в состав ОСК.

«Северная верфь» — одно из крупнейших судостроительных предприятий России, специализируется на строительстве военных кораблей и коммерческих судов различного назначения.

Теги: северная верфь, судостроительные предприятия, ЮЦСС


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети