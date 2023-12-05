Астраханская верфь будет участвовать в строительстве современного плавучего дока

АО «Южный центр судостроения и судоремонта» ((ЮЦСС), структура «Объединенной судостроительной корпорации») в ближайшее время совместно с Петербургским судостроительным заводом начнет реализацию крупного проекта в Астраханской области. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский в интервью Центру управления регионом.

«В декабре астраханскими судостроителями совместно с Петербургским судостроительным заводом „Северная верфь“ планируется начало реализации нового проекта по строительству плавучего дока проекта 24012. Объект крайне важен для решения задач по строительству и ремонту как гражданских судов, так и кораблей Военно-морского флота», — сказал министр.

Длина дока составит 189,6 метра, длина по стапель-палубе — 177,6 метра, ширина дока — 62 метра, высота борта — 24,3 метра, грузоподъемность — 25 тысяч тонн, предельная глубина погружения — 20,64 метра, экипаж — 21 человек.

ЮЦСС — единый промышленный комплекс, консолидирующий судостроительные предприятия юга России, входящие в состав ОСК.

«Северная верфь» — одно из крупнейших судостроительных предприятий России, специализируется на строительстве военных кораблей и коммерческих судов различного назначения.