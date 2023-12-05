Бастрыкин поручил доложить об условиях проживания вартовчан, живущих по соседству с пострадавшим от взрыва домом

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела по факту обрушения части дома в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Речь идет о пострадавшей от взрыва газа пятиэтажке по ул. Мира, 6а и примыкающих к ним домам - 4а и 8а. В настоящий момент дом практически расселен, и только собственники двух квартир, которые не были выкуплены городом, продолжают жить в своих домах, несмотря на то, что пострадавший от взрыва газа дом начали разбирать. Их квартиры власти не стали выкупать, поскольку они не примыкают к дому, который собираются сносить, как другие квартиры.

Жильцам было предложено переехать в маневренный фонд на время проведения работ, но они отказались, поскольку опасаются за свое имущество и не доверяют подрядчику, который отвечает за его сохранность. Они также сообщали о трещинах, которые пошли по стенам после начала разбора. В мэрии же утверждают, что ситуация находится под контролем.

"В СМИ размещена публикация, в которой сообщается, что в Нижневартовске жильцы многоквартирного дома жалуются на опасные условия проживания. В связи с произошедшим год назад разрушением части дома, в результате чего погибли люди, по зданию пошли трещины. Кроме того, в публикации сообщается, что по результатам экспертизы дом не признали аварийным, а собственники нерасселенных квартир боятся разрушения и считают, что за состоянием здания никто не следит", - говорится в сообщении СКР.

Следственными органами СК России по ХМАО-Югре расследуется уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ, ч.3 ст. 238 УК РФ, а также организована процессуальная проверка по факту возможных халатных действий должностных лиц.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Мокшину представить доклад о промежуточных результатах расследования уголовного дела и проводимой проверки.

Отметим, планировалось, что разбор дома завершится до конца ноября, однако пока разобраны только верхние этажи пятиэтажки.