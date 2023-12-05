ДК "Химмаш" откроют для детей в ближайшие годы

ДК "Химмаш" наконец откроет свои двери для детей микрорайона. Такое обещание дал глава Свердловской области Евгений Куйвашев во время "прямой линии". По его словам, только недавно удалось договориться с собственником обменять здание на другой участок.

"Проблему я знаю, держу на контроле, благодарен всем, кто участвует в этом, и собственнику, который пошел навстречу. В общем, договорились. Остались бюрократические процедуры", - отметил глава региона.

По его словам, уже в январе 2024 года ДК "Химмаш" перейдет в собственность Екатеринбурга, после чего у муниципалитета будет право заказать проект на реконструкцию. Только после нее дети смогут посещать ДК, где будут организованы различные секции.