05 Декабря 2023
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Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Куйвашев о проблемах с водой в Первоуральске: Нужно потерпеть, это железо, оно будет ломаться

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отреагировал на ситуацию с водой в Первоуральске. Сегодня жители города пожаловались ему на "прямую линию", рассказав о плохом качестве воды и ее отсутствии.

В ответ Куйвашев признал, что для любого крупного города актуальна проблема ветхих сетей. А в этом году из-за засушливого лета источник водоснабжения Первоуральска – Верхнешайтанское водохранилище – обмелело. Кроме этого, недавно в городе произошла крупная авария на сетях.

"Поручил главе заняться подвозом воды, пока не устраним аварию. Нужно организовать точечный подвоз воды, организовать его малоимущим. Я сам скоро приеду в Первоуральск, поинтересуюсь, проведу совещание. Если нужно, выделим дополнительные средства. Но нужно потерпеть, это железо, оно будет ломаться", - сказал губернатор.

Он призвал привлекать инвесторов для решения проблемы с водой в Первоуральске.

"Один из ключевых критериев работы главы – наличие концессионных соглашений. Нужно четко обозначить программу и привлекать деньги", - заключил Куйвашев.

Теги: Куйвашев, вода, губернатор, Первоуральск


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