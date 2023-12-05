В Нижневартовске вновь прошли обыски у судебных приставов

Сотрудники следственного комитета вновь провели обыски в службе судебных приставов Нижневартовска. Об этом сообщил телеканал N1 со ссылкой на источник в органах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Нижневартовске было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении заместителя начальника – заместителя старшего судебного пристава отделения судебных приставов Нижневартовска и Нижневартовского района Людмилы Егоровой.

По версии следствия, она не обеспечила и не проконтролировала своевременность и полноту принимаемых судебными приставами-исполнителями мер об исполнительном производстве, из-за чего с должников не были взысканы долги по алиментам и задолженность за услуги ЖКХ.

При этом несколько исполнительных производств были возбуждены в отношении самой подозреваемой.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также других должностных лиц, причастных к его совершению.