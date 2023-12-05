Суд запретил использовать в названии торгового знака обозначение "номер один"

Суд поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы по поводу того, можно ли в названии товарного знака использовать обозначение "номер один". Суд по интеллектуальным правам решил, что такие названия регистрировать недопустимо.

Прецедент был создан по делу о названии бренда инсектицидов. ООО "Парус" зарегистрировало в качестве товарного знака обозначение "Дихлофос № 1".

"Используя утверждение "номер один" компания пыталась выделить собственную продукцию, обойдя запрет на необоснованное употребление сравнительных утверждений, указывающих на превосходство товара над товарами конкурентов. ФАС России признала ООО "Парус" нарушившим закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении службы.

Компания пыталась обжаловать решение комиссии ФАС, но суд встал на сторону антимонопольщиков.