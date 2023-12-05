05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Камеры поставим, добавим полиции: Куйвашев не считает исправительный центр около школы опасным

Исправительного центра около школы на Уктусе все же не миновать. Об этом во время "Прямой линии с губернатором" сообщил Евгений Куйвашев. Глава региона заявил, что в исправцентре среди жилых домов нет ничего страшного, а потому местным жителям не нужно опасаться за свою безопасность.

"По исправительному центру у меня нет никаких вопросов. Нужно просто уточнить, поставить камеры, поставить освещение, дополнительный пункт полиции. Здесь не должно быть никаких опасений. Это те же люди, которые через полгода будут жить на свободе и так же будут ходить на работу и жить среди нас", - заявил губернатор.

Он добавил, что поговорит с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, чтобы подготовить население и объяснить местным жителям отсутствие рисков. Поговорит губернатор и с главой свердловского ГУ МВД Мешковым на тему дополнительного пункта полиции. Однако, как заверил Куйвашев, аналогичные исправцентры в Свердловской области уже имеются, и ни по одному никогда вопросов не возникало.

Напомним, что местные жители выступили против исправительного центра вблизи их домов, детского сада и школ. Екатеринбуржцы не в восторге, что им придется тесно соседствовать с гражданами, имеющими судимости. По их словам, ныне наказанный принудительными работами ранее вполне мог иметь судимости по более жестким статьям, что уже представляет опасность.

В конце сентября горожане устроили на Уктусе импровизированное собрание. Пришедшую на него пенсионерку Ирину Фролову "упаковали" в автозак и отвезли в полицию, где составили на нее административный протокол. Женщине вменили статью 20.2 часть 5 КоАП РФ – "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания". 11 октября Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновной пенсионерку, которая является инвалидом по зрению. Ей был назначен штраф в 10 тысяч рублей.

Теги: исправцентр, Уктус, Куйвашев, прямая линия, губернатор


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