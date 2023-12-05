05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Около 40% уехавших из России в 2022 году вернулись в страну

Около 40% релокантов, которые покинули Россию в 2022 году, вернулись в страну. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на данные компании «Финион», специализирующейся на помощи в оформлении видов на жительства.

Данные были получены в результате опроса 2,7 тысяч действующих и потенциальных клиентов компании.

По мнению экспертов, одна из основных причин возвращения сограждан - ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран.

Ранее сообщалось, что в Россию вернулось 26% релокантов, которые ищут работу. Об этом заявила главный специалист hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности ресурса Наталья Данина. По ее словам, такие данные показал анализ резюме соискателей-релокантов, которые сменили регион с России на другую страну в течение прошлого года.

Теги: релоканты, россия


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