Народный избранник в ходе рейда проверила работу общественного транспорта в Верхней Пышме: "Соответствует расписанию"

Движение общественного транспорта в Верхней Пышме соответствует расписанию, стыковочные интервалы составляют 10 минут, об этом сообщила в своем паблике VK депутат городской думы Олеся Орлова по итогам вчерашнего рейда.

Рейд состоялся в час пик, с 17.30 до 19.00, вместе с помощницей Олеся Орлова пообщалась с пассажирами на остановках и с кондукторами.

"Если в сухом остатке, то результатами я осталась довольна. Движение общественного транспорта соответствует расписанию, стыковочные интервалы – 10 минут. Информационные материалы есть, кто умеет – пользуются приложением", – отметила она.

Но есть и шероховатости, на которые указала депутат: сложность в стыковке, например, в период с 17.56 до 18.25 нет автобуса №116, а в это время приходит два трамвая – 18.02 и 18.19. Приложениями же пользуется молодежь, для людей старшего поколения нужно продолжить оборудовать остановки электронными табло, пока оно есть далеко не на всех остановочных пунктах, добавила парламентарий.