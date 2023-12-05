05 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский губернатор рассказал, когда расселят дом 1899 года постройки

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отреагировал на обращение жительниц поселка Монетный. Они ждут расселения из дома, которому больше 100 лет.

В ходе сегодняшней "прямой линии" женщины пожаловались главе региона, что живут в доме 1899 года постройки, который до сих пор не расселили.

"Нет воды, канализации, только свет и отопление, больше никаких удобств. Нам хотелось бы знать, когда будет расселение. Хотим напоследок пожить цивилизованно", - заявили пенсионерки.

Куйвашев в ответ сообщил, что в курсе проблемы поселка Монетный.

"Мы искали варианты приобретения жилья, но вариантов нет. Решили строить новый дом. В 2025 году новоселье должно состояться", - пообещал губернатор.

Теги: Куйвашев, Монетный, дом


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