05 Декабря 2023
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Фото: телеграм-канал &quot;Парк 50-летия ВЛКСМ//На районе&quot; / t.me/park50let

Куйвашев: Застраивать Парк 50-летия ВЛКСМ никто не будет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев успокоил жителей Екатеринбурга, пообещав не застраивать Парк 50-летия ВЛКСМ. По его словам, общежитие для Училища олимпийского резерва все равно построят, однако участок не является частью парка - это территория спортивного учреждения.

"В парковую зону никто залазить не будет. Строительство спортивной гостиницы будет только на земле, которая принадлежит училищу олимпийского резерва. Надеюсь, администрация города меня услышит, и сам парк надо привести в порядок. Парк никто не тронет", - заявил губернатор.

Он также добавил, что текущие общежития устарели, а условия в них "спартанские".

"Мы будем строить новые общежития на земле, которая принадлежит училищу. Парк заживет новой жизнью. Училище - это кузня спортивных кадров, это важная часть их подготовки", - добавил глава региона.

Напомним, екатеринбуржцы обратились за помощью к президенту Владимиру Путину в вопросе застройки парка. Как говорится в тексте обращения (есть в распоряжении Накануне.RU), парк является особо охраняемой природной территорией, в нем проводят время и занимаются физкультурой местные жители, а также дети из школ и колледжей. Однако в октябре 2023 года власти Екатеринбурга провели общественные обсуждения, из которых жители узнали, что часть парка собираются застроить для местного училища олимпийского резерва.

"Это происходит при согласовании с региональным правительством и областными министерствами. Собираются построить "здание общежития с административно-хозяйственным корпусом и медико-восстановительным центром". Это уже четвертый этап застройки парка за последние 25 лет. Никакие обещания за все эти годы по благоустройству парка так никто и не выполнил", - говорится в обращении к Путину.

Теги: Куйвашев, пПарк 50-летия ВЛКСМ, общежитие


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Ранее 01.12.2023 16:21 Мск Екатеринбуржцы просят Путина остановить застройку парка 50-летия ВЛКСМ

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