Педофилам могут запретить приближаться к детским площадкам и школам

Правкомиссия одобрила поправки, запрещающие педофилам посещать места скопления детей. Инициатива принадлежит МВД: ведомство предлагает ввести такую меру административного надзора за людьми, освободившимися из мест лишения свободы.

Людям, отсидевшим за сексуальные преступления в отношении детей, могут запретить приближаться к школам, детским лагерям, игровым и спортивным площадкам, пишут "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к поправкам.

В замечаниях правительственной комиссии говорится, что запретить посещать все спортивные площадки педофилам нельзя – только те, где есть возрастные ограничения.

Действующий закон предписывает педофилам отмечаться в инспекции и запрещает выезжать за пределы определенной территории. Но эти ограничения общие и для других освободившихся.