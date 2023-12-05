СМИ: Израиль может затопить тоннели в Газе морской водой

Израиль установил большие насосы, которые может использовать для затопления морской водой системы тоннелей ХАМАС под сектором Газа, пишет The Wall Street Journal.

Газета ссылается на анонимных американских чиновников. По их данным, систему из пяти насосов установили недалеко от лагеря беженцев "Аш-Шати" на севере анклава. Она способна за несколько недель затопить тоннели ХАМАС.

Однако власти Израиля пока не утвердили применение насосов, поскольку неизвестно, как морская вода отразится на почве и грунтовых водах в секторе Газа. От последнего сильно зависит население анклава, которое в основном лишено доступа к пресной воде, пишет РИА Новости.

1 декабря армия Израиля возобновила удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Ранее сообщалось, что спецслужба Израиля намерена уничтожать членов радикального движения ХАМАС по всему миру. Как заявил глава Шабак (общая служба безопасности Израиля) Ронен Бар, за день до нападения ХАМАС в октябре служба провалила свою миссию, но извлекла уроки из ошибок и использует их в текущей работе.