Смогут работать сразу после школы: Куйвашев о светлом будущем свердловских выпускников

Старшеклассников свердловских школ будут в обязательном порядке отправлять на получение специальности в ПТУ. Об этом во время "прямой линии с губернатором" заявил глава региона Владимир Куйвашев. По его словам, "Реформа Шмыкова" - его заместителя, который и предложил данную идею, успешно показала себя в Каменске-Уральском, а другие регионы уже подсматривают у Среднего Урала.

Суть реформы в прохождении обязательной профориентации старшеклассников в техникуме. После выпуска школьники могут продолжить обучение в ПТУ, но и те, кто выберут высшее образование, уже будут иметь навыки для работы. "Это даст возможность сразу после школы, учась на заочном обучении пойти работать и получать достойную заработную плату", - заявил Куйвашев.

"Будем готовить специалистов рабочим специальностям: операторов станков ЧПУ, электромонтеров, строителей и так далее", - поделился губернатор.

Он также добавил, что для улучшения кадрового обеспечения региона будут привлекаться наблюдательные советы из числа потенциальных потребителей и тех компаний, которые нуждаются в кадровых ресурсах. Именно они будут заниматься целевыми наборами, в том числе за счет оплаты от того или иного предприятия.

"Это достаточно серьезная реформа. Это будет более точечная целевая работа. Другие области уже посматривают - из Челябинска коллеги уже приезжали, смотрели и, я думаю, что этот проект пойдет, полетит", - добавил Куйвашев.