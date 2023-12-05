Куйвашев переадресовал Орлову вопрос о проблемах с общественным транспортом в Екатеринбурге

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о ситуации с общественным транспортом в Екатеринбурге. О том, что он плохо ходит, губернатору пожаловались сегодня на "прямую линию".

Куйвашев признал, что в любом большом городе есть проблема с транспортом. По его словам, в "часы пик" он перегружен, а днем "ездит пустой". Губернатор предложил адресовать этот вопрос главе города Алексею Орлову.

"Попрошу разобраться и отмониторить ситуацию. Обращение возьму на контроль. Подключу Минтранс", - пообещал глава региона.

Он добавил, что город – это "живой организм, который всегда нуждается в корректировке".

"Следим за ситуацией. Городские власти отреагируют на это обращение", - заключил Куйвашев.