05 Декабря 2023
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Общество Свердловская область
Фото: инициативная группа жителей

Губернатор о МСЗ в Сысерти: Где бы ни строили – люди всегда возмущаются, но строить надо

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал планы по строительству мусоросортировочного завода в Сысерти.

Как заявил Куйвашев в ходе сегодняшней "прямой линии", проблема с мусором "всегда стоит очень остро", а люди "не хотят жить в грязи".

"Это не полигон – мусоросортировочный завод. Сырье будет использоваться для производства. Сейчас подбираются участки, один из них рассматривается в Сысерти. Я понимаю, но затягивать ситуацию не можем. Нам нужно принять решение", - сказал губернатор.

По его словам, Северный полигон исчерпал свои ресурсы, ему необходима рекультивация.

"Понимаю негодование жителей. Завод будет отдален от населенных пунктов, будет соответствовать требованиям экологической безопасности. Переживать не надо. Где бы ни строили – люди всегда возмущаются. Но строить надо", - добавил Куйвашев.

Евгений Куйвашев, пресс-конференция(2020)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что сейчас специалисты изучают варианты для размещения МСЗ.

"Решение будет принято весной", - заключил свердловский губернатор.

Сегодня аккурат перед "прямой линией" жители Сысертского района вышли в одиночные пикеты против строительства мусорного полигона. Среди лозунгов на плакатах были такие: "Воздух, лес, вода со мною навсегда. Нет мусорному полигону!", "Сельхозземли фермерам, а не банкирам", "Нет мусорному полигону в Сысертском районе!"

Одиночный пикет жителей Сысертского района против мусорного полигона(2023)|Фото: инициативная группа жителей

Напомним, речь идет о строительстве одного из крупнейших в РФ мусоросортировочных комплексов "Екатеринбург-Юг" стоимостью 25 млрд руб. рядом с поселком Щелкун. Сторонники строительства попытались протащить проект изменений в генплан без публичных слушаний. Однако большинство жителей Сысерти проголосовали против генплана и строительства мусорного полигона. Минсельхоз России посоветовал властям Свердловской области выбрать другое место для экокластера.

Теги: Куйвашев, мусор, завод, Сысерть, губернатор


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